Автогаз догоняет стоимость бензина: как разворот цен повлияет на украинских автомобилистов

Стоимость автогаза на отечественных заправочных станциях приближается к отметке 20 гривень за литр, догоняя традиционно самое дорогое топливо – бензин. УНИАН попытался выяснить, какими будут цены на топливо в Украине до конца года и сохраняется ли привлекательность переоборудования автомобилей под газ.

В последние годы многие украинские автомобилисты стали все чаще отдавать предпочтение автогазу, а не традиционным видам топлива - бензину и дизельному топливу.

С 2012 года рынок бензина в стране сократился вдвое: к 2020 году потребление упало до около двух миллионов тонн. При этом, объемы потребления сжиженного газа выросли с одного до более двух миллионов тонн.

Причина банальна: сжиженный газ на отечественных АЗС существенно дешевле, чем бензин. Многие граждане стараются при покупке машины дополнительно оборудовать ее под использование газа, потратив несколько тысяч гривень, которые в зависимости от пробега могут окупиться менее чем за два года.

Однако, нынешние тенденции на энергетическом рынке могут кардинально развернуть привычную для украинцев парадигму стоимости автомобильного топлива.

На мировых энергетических рынках, которые активно восстанавливаются после коронакризиса и приспосабливаются к более жестким экологическим требованиям, наблюдается тенденция к удорожанию всех видов энергоресурсов.

Рост цен на газ в Европе из-за отказа российского "Газпрома" увеличивать поставки газа и ряда других факторов потянул за собой расценки на уголь, электроэнергию, нефть, метан и так далее.

Дорогой газ (более тысячи долларов за тысячу кубов) спровоцировал активное замещение его в энергетической сфере мазутом и нефтью.

Интриги путинской России

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, с 1 ноября Российская Федерация ограничила поставки сжиженного газа в Украину на треть от задекларированных экспортерами объемов.

Эксперты на рынке отмечают, объемы поставок из РФ трейдерами всегда заявлялись со значительным запасом, иногда в разы от реальных планов импорта. Поэтому уменьшение заявленных компаниями объемов на треть пока не привело к заметному дефициту автогаза в Украине.

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев сказал УНИАН, что поставки газа определяются контрактами, которые подписываются трейдерами. В соответствии с долгосрочными контрактами поставки этого топлива в Украину продолжаются.

"Это не было решением - сократить или прекратить поставки. Такое положение дел на рынке происходило всегда", - пояснил Рябцев.

Потолок роста автогаза

Стоит отметить, что еще в июне этого года цены на автогаз на украинских заправочных станциях составляли порядка 15,5 гривны за литр, а уже к середине ноября стоимость топлива достигла 19,5 гривень за литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. За пять последних месяцев цена выросла на четверть.

И это не предел. Эксперты считают, что до конца года стоимость автомобильного газа имеет существенный потенциал для роста.

"На сегодняшний день цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению до 20-20,2 гривень за литр. Это связано с ростом закупочной цены на границе Украины, который обусловлен в свою очередь удорожанием сжиженного газа, как и других энергоносителей, в мире", - рассказал УНИАН эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

Эксперты при этом обращают внимание, что в зимний период газовое оборудование работает менее надежно и спрос на это топливо несколько снижается. Но, похоже, в этом году это не приведет к существенному падению цен.

"В холодное время года газобаллонное оборудование автомобиля работает хуже, в декабре спрос на автогаз упадет, что может привести к снижению цен, однако, прогнозировать существенное снижение я бы не стал", - сказал Куюн.

Генеральный директор транспортно-логистической компании "Прайм" Дмитрий Леушкин объяснил, что в нашей стране действует логический порог, по которому измеряется "потолок" цен на автогаз: 75 процентов от стоимости бензина.

По мнению эксперта, в скором времени этот порог будет достигнут.

Если посчитать по этому принципу, то при нынешней средней стоимости бензина 95-й марки - 32 гривны за литр, стоимость автогаза приблизится к 24 гривнам за литр. То есть, от нынешней рекордной цены 19,5 гривень повысится еще на 23 процента.

В свою очередь, это может просто обвалить рынок сжиженного газа в Украине.

"По моему убеждению, автогаз до конца года достигнет этой планки, и им заправляться просто перестанут. Но от этого он дешевле не будет. Поэтому не ставьте газовую установку на авто и никому не рекомендуйте этого делать", - сказал Леушкин в комментарии УНИАН.

Ценовые прогнозы

Очевидно, что в ближайшие месяцы расти в цене будет не только автомобильный газ.

Однако, в отличии от сжиженного газа, цены на бензин и дизельное топливо в Украине регулируются государством.

Ежемесячно Министерство экономики совместно с госкомпанией "Нафтогаз Украины" проводят расчеты средней стоимость дизтоплива и бензина на основании европейских биржевых котировок за предыдущий календарный месяц.

Эксперт Артем Куюн считает, что введение с мая 2021 года граничной цены на бензин и ДТ не является критическим фактором, которое влияет на цены на заправках. Поскольку стоимость топлива в основном диктуется общемировой конъюнктурой нефтяного рынка.

"С государственным регулированием все просто: видим цену топлива в Европе и считаем его с доставкой в Украину. Рынок так и жил до регулирования, ни больше, ни меньше. Там сейчас видно снижение, вероятно, будет еще немного. Дальше - в зависимости от мировой конъюнктуры", - сказал эксперт.

В то же время, гендиректор компании "Прайм" Дмитрий Леушкин дает менее оптимистические прогнозы по стоимости бензина.

"Газ очень дорогой во всем мире - тысячу долларов за тысячу кубов. Цена практически одинаковая по всему миру. Если нефть пересчитать на газ, то выйдет, что производные из нефти в два раза выгоднее. Таким образом, газовая мировая паника рискует очень сильно поднять цены на бензин на заправках. Это же как сообщающиеся сосуды", – сказал он.

По мнению Леушкина, по пессимистическому сценарию стоимости нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. В таком случае, стоимость бензина в Украине поднимется с нынешних 32 гривень до 45 гривень за литр.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что стоимость всех нефтепродуктов будет зависеть от того, каким будет курс национальной денежной единицы. Если гривня останется на нынешнем уровне, то существенных изменений не произойдет.

А ослабление национальной валюты традиционно повысит расценки на АЗС.

Каждая лишняя гривня в курсе евро, по словам Рябцева, будет означать 70 копеек роста к цене литра бензина и где-то 40 копеек роста дизельного топлива.

Для того, чтобы в будущем стабилизировать цены на все виды автомобильного топлива, государству необходимо эффективными мерами поддержать развитие отечественной нефтедобычи и нефтепереработки.

Украинские НПЗ имеют значительный потенциал и способны полностью обеспечивать потребности страны в автомобильном топливе, а в украинских недрах запасов нефти достаточно. До грядущего полного перевода всех автомобилей на электричество или водород точно хватит.

Анна Бредихина

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