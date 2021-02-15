В сети WOG продукт подорожал на 30 коп./л, до 15,78 грн/л.

За выходные (12-15 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 15 коп./л, до 15,08 грн.

Средняя цена на автогаз составляет 15,08 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

Читайте такжеВ Украине начала колебаться цена на автогаз: как изменился ценник

В сети WOG продукт подорожал на 30 коп./л, до 15,78 грн/л. На 40 коп./л, до 14,85 грн/л, подняла цены сеть AMIC. Также на 40 коп./л автогаз подорожал на станциях «Автотранс», «Prime» и «Авантаж 7».

Glusco, UPG и Mango подняли цены на 20 коп./л, до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л и 14,89 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, BVS, Chipo, SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-25 коп./л

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН