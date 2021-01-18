Такие сети как AMIC, KLO, UPG, BVS, «Рур Групп», «Фактор», «Татнефть-АЗС-Украина», «Овис», Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л.

Розничные сети 18 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

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Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 12-13 коп./л, до 11,97–12,00 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, где стоимость автогаза выросла на 65 коп./л и 40 коп./л — до 12,15 грн/л и 11,95 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-35 коп./л.

В сети WOG продукт подорожал на 22 коп./л, до 13,50 грн/л.

«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,39-12,5 9 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, UPG, BVS, «Рур Групп», «Фактор», «Татнефть-АЗС-Украина», «Овис», Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 18 января составила 12,61 грн/л (+10 коп./л).

Цены на бензин

Розничные операторы 18 января 2021 года повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН