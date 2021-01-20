Розничные сети 20 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л.

В Украине розничные сети 20 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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В сети WOG продукт подорожал на 11 коп./л, до 13,61 грн/л.

SOCAR и Shell подняли цены на 28 и 35 коп/л, до 13,76 и 12,72 грн/л, соответственно.

Glusco во всех регионах своего присутствия подняла цены на 20 коп./л, до 12,55-12,95 грн/л.

Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Автотранс», BVS, Chipo, «Фактор», «Авантаж 7», SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30коп./л.

Средняя стоимость автогаза по Украине 20 января составила 12,83 грн/л (+6коп./л).

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

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Автор: УНИАН