Авиакомпания Brussels Airlines из Lufthansa Group заявила о возобновлении регулярных рейсов между Киевом и Брюсселем.
Первый рейс состоится 16 декабря. Об этом сообщает Аvianews.com со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Ким Даенен.
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Цена билетов:
При выборе маршрута Брюссель-Киев билет в обе стороны стоит от 143 евро, в направлении Киев-Брюссель — от $192 в обе стороны.
Самый низкий тариф эконом-класса Brussels Airlines включает перевозку только ручной клади. Вес основного предмета не должен превышать 8 кг, а габариты 55х40х23 см. Также авиакомпания разрешает брать в салон самолета ручную кладь с габаритами до 40х30х10 см без ограничения по весу.
Авиаперевозчик будет совершать полеты два раза в неделю по четвергам и субботам. Для рейсов в украинскую столицу Brussels Airlines выбрала аэропорт "Борисполь".
Авиакомпания будет использовать на маршруте среднемагистральные самолеты Airbus A319 и A320, которые могут перевозить 141 и 180 пассажиров соответственно. Время в пути составит около 3 часов.
Расписание рейсов:
Брюссель 10:15 → Киев 14:05, четверг
Брюссель 10:00 → Киев 13:50, суббота
Киев 15:05 → Брюссель 17:15, четверг
Киев 14:50 → Брюссель 17:00, суббота
Brussels Airlines и полеты в Киев:
Brussels Airlines прекратила полеты из Брюсселя в Киев в ноябре 2019 года из-за оптимизации маршрутной сети. Авиакомпания летала в Украину только год.