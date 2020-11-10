Набор обойдется покупателю почти в $12 тысяч.

Британская компания Swindon Powertrain предлагает владельцам старых культовых автомобилей Mini провести трансформацию автомобиля, переделав его в электромобиль.

Об этом сообщает Autocar. Также компания предлагает всем желающим полностью готовый электромобиль Swind E на основе Classic Mini.

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В состав Classic Mini Kit массой всего 70 кг (вдвое легче родного ДВС) входит электродвигатель мощностью 80 кВт (120 кВт в пике) с крутящим моментом 136 Нм и набор необходимых креплений, который позволяет легко установить его под капот автомобиля без дополнительных переделок конструкции.

Стоимость набора

Набор обойдется покупателю в $11,500 (£8,850), но есть один нюанс — все остальные компоненты, включая батарею на 12 кВтч, контроллеры, зарядки и т.д. предлагаются опционально, то есть за них придется платить отдельно.

Популярность электромобилей

В ноябре 2019 года впервые в истории количество покупателей электромобилей в США превысило количество покупателей автомобилей с механической коробкой передач.

В ноябре 2020 года китайский автопроизводитель Kandi вывел на американский рынок сразу два бюджетных электромобиля Kandi K27 и Kandi K23.

6 ноября 2020 года британский производитель люксовых автомобилей Bentley заявил о том, что полностью перейдет с производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары к 2030 году.

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Автор: УНИАН