Большое строительство на Одесчине: министр рассказал о новых дорогах (фото)

На ремонт дорог государственного значения будет направлено почти 1,9 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В 2020 году в Одесской области будет построено или отремонтировано 133 км дорог государственного и местного значения.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе рабочего визита в Одесскую область.

«В этом году в рамках «Большого строительства» в Одесской области будет построено и отремонтировано вдвое больше дорог, чем в 2019-м. Это около 133 км. Регион получил 2,7 млрд грн из госбюджета на реализацию этой программы», - цитирует пресс-служба Криклия.

По словам министра, на ремонт дорог государственного значения будет направлено почти 1,9 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

«Еще 54 км автодорог в области планируется восстановить за счет средств, привлеченных под государственные гарантии. На обновленных дорогах будут установлены современные комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ( «Взвешивание в движении»)», - отметил Криклий.

Как сообщал УНИАН, в этом году на строительство дорог государственного значения в Украине выделят 85 млрд грн, на дороги местного значения - 22 млрд грн.