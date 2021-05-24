В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтирована трасса Т-14-25 Николаев - Городок - Жовква - Каменка-Бугская - Бобрка, сообщил Укравтодор в Facebook.

Дорога была настоящим испытанием для водителей, ведь изношенное покрытие имело многочисленные повреждения. В ходе создания большого транзитного кольца Львова данную трассу обновят.

В частности, сразу несколько бригад работают на участке дороги Жовква - Каменка-Бугская. На этом отрезке работники подрядной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" строят подпорную стенку в селе Зиболки; устраивают ливневую канализацию в селе Батятичи; планируют и укрепляют обочины и откосы; устраивают бортовой камень; строят мостовой переход через реку Желдець; устраивают верхний слой асфальтобетонного дорожного покрытия от села Зиболки в сторону Жовквы.

Ремонт позволит соединить основные трассы Львовской области. Автодорога Т-14-25 уже скоро станет альтернативой кольцевой дороги Львова для транзитного транспорта, что позволит значительно разгрузить объездную дорогу и уличную сеть города.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году планируется построить и обновить 6500 км автодорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко