Наиболее важные и трудоемкие ремонтные работы будут развернуты на Донецкой, Приднепровской, Львовской и Юго-Западной железных дорогах.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) в 2021 году планирует капитально отремонтировать 83 железнодорожных и пешеходных моста, что на 22 моста больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, УЗ планирует отремонтировать 71 железнодорожный и 12 пешеходных мостов.

"При этом наиболее важные и трудоемкие ремонтные работы будут развернуты на отдельных объектах Донецкой, Приднепровской, Львовской и Юго-Западной железных дорог", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" в 2020 году отремонтировала более 1,3 тысячи километров путей и обновила более 1,2 тысячи комплектов стрелочных переводов.

Компания в 2021 году планирует инвестировать в обновление железнодорожной инфраструктуры 9,4 миллиарда гривень, что в 3 раза больше, чем в 2020 году.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец