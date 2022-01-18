В Черниговской области на мосту через реку Тетева, построенном в 1973 году и признанном предаварийным, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался капитальный ремонт, предусматривающий, в том числе, и расширение проезжей части.

О ходе работ на объекте в Facebook сообщил Укравтодор.

В настоящее время, когда позволяют погодные условия, на мосту, расположенном на трассе Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка возле села Гасичевка Городнянской ОТГ, подрядчик уже проводит бетонирование ростверков и дополнительных опор.

До начала ремонта мост имел в ширину 7,1 м, а также тротуары общей шириной 1,5 м. С такими параметрами по мосту было затруднено одновременное движение встречных потоков транспорта, к тому же старое полотно и несущие конструкции износились и были признаны предаварийными.

В ходе капитального ремонта мост расширят до 11 метров, при этом ширина проезжей части будет увеличена до 8 метров. Для этого мостостроителям предстоит демонтировать изношенные части, установить буронабивные сваи и уложить новую монолитную пролетную конструкцию. Подрядчик также смонтирует новую систему водоотвода и обустроит технологические проходы.

Напомним, всего в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года в Украине уже было отремонтировано и построено 560 мостов и искусственных сооружений. За два последующих года должно быть восстановлено и построено еще 810 мостов.