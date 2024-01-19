Сейчас блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ПП "Красноильск", прекращена.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о текущей ситуации с блокированием проезда грузовиков на границах Украины, в частности на границе с Румынией. В эфире телемарафона относительно границы с Румынией он отметил, что там блокируется сейчас три направления.

"С 15 числа – это направление пункта пропуска "Порубное". В дальнейшем - направление пункта пропуска "Красноильск". И со вчерашнего дня третье направление, которое было заблокировано, - это пункт пропуска "Дьяково", - отметил спикер.

Демченко напомнил, что по направлению ПП "Красноильск" пересекать границу могут только пустые грузовики, а по двум другим – с грузом.

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"Затрудненность движения привела к тому, что грузопоток значительно упал. Но, к счастью, со вчерашнего дня практически мы отмечаем, что румынская сторона по направлению пункта пропуска "Порубное" все же пропускает грузовые транспортные средства в сторону Украины", - сказал он.

По словам представителя, очередь на территории Румынии в сторону Украины по направлению "Порубного" составляет около 400 грузовиков. В то же время при текущей интенсивности движения "водителям тогда не придется долгое время находиться в очередях".

Относительно польской границы Демченко рассказал, что наблюдается уменьшение очереди на территории Польши в сторону Украины, зато растет количество грузовиков, которые пересекают границу.

На направлениях четырех пунктов пропуска, которые блокировались, за минувшие сутки в обе стороны границу пересекли 2 тыс. 900 грузовых транспортных средств. А очередь на этих четырех направлениях в сторону Украины составляет, по состоянию на утро сегодня, 19 января, около 900 грузовиков, больше всего – напротив ПП "Шегини".

В то же время впоследствии в Telegram-канале ГПСУ сообщили, что блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ПП "Красноильск", прекращено.

"Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме. Напоминаем, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам", - говорится в сообщении.

Ситуация на украинской границе

Как сообщал УНИАН, на днях румынские фермеры начали блокировать украинскую границу. 16 января сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по определенным требованиям фермеров.

Утром 18 января румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой.

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