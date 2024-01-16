Он отметил, что чаще всего антиевропейские и антиукраинские настроения возникают именно в тех странах, "где появляются избирательные кампании".

Политический эксперт Максим Джигун отметил, что Румыния - это "темная лошадка" в контексте украинской помощи, "от которой в начале не так много и ждали", однако данная страна стала одним из ключевых партнеров в вопросе поддержки Украины.

В эфире общенационального телемарафона он высказал мнение, почему в Румынии блокируют границу с Украиной, при том, что эта страна уже успела стать крупнейшим импортером украинского зерна. "Даже сейчас, после двух лет войны, мы имеем далеко не полную информацию по поводу того, сколько нам Румыния помогла. Собственно об этом неохотно говорит и сама румынская власть, считая, что раскрывать детали будут несколько позже",- сказал Джигун.

По словам политического эксперта, в любой совершенной системе бывают сбои, особенно если приобщается влияние политических процессов. "Сейчас, после того, как странами Европы шагает популистская и радикальная "зараза", она распространяется и на Румынию. Очень часто возникают подобные настроения - антиевропейские и антиукраинские именно в тех странах, где появляются избирательные кампании", - акцентировал Джигун .

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Он отметил, что в 2024 году в Румынии планируются четыре вида выборов "это президентские, парламентские, выборы в Европейский парламент и локальные местные выборы".

"К сожалению, среди проукраинских качественных сил, которые сохраняют высокий уровень поддержки в обществе, есть также некоторые даже пророссийские, антидемократические силы. Такие, как политическая сила AUR, а также откольническая от нее сила S.O.S. Сейчас они имеют где-то около 18% поддержки граждан. Именно они, по примеру Польши, Словакии, других стран, прибегают к таким инструментам влияния на политическую повестку дня. Эти силы просто "электризуют" темой евроскептических своих настроений позицию у граждан и заставляют, скажем так, власть считаться с ними", - подчеркнул эксперт.

Блокирование украинской границы для движения грузовиков в Румынии это ничто иное, как повторение тех ситуаций, которые имели место в других странах, в частности, накануне избирательных процессов. "Впрочем, они не имеют такого колоссального значения, как в начале блокады со стороны Польши", - добавил Джигун.

Эксперт отметил, что конечно, для Украины блокирование границы - это бесспорно неприятный прецедент, над решением которого нужно работать и "договариваться, чтобы все же эти блокировки прекращались".

"Ведь Румыния вышла на первое место по экспорту украинского зерна. И сейчас они строят на 126 миллионов евросредств новые терминалы, новое оборудование для того, чтобы еще больше украинского зерна могло проходить через Дунай и появляться в Европейском Союзе. Собственно, по некоторым оценкам, сейчас около трех миллионов тонн зерна мы можем транспортировать по этому пути за один месяц и есть планы увеличить эти способности, этого канала, до четырех миллионов тонн", - подчеркнул Джигун.

Блокирование границы Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 января по данным Государственной пограничной службы движение грузовых автомобилей блокируется на границах Украины с двумя государствами - Румынией и Польшей.

Известно, что уже третий день представители аграрного сектора на территории Румынии перекрывают движение для грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус".

По информации румынских СМИ, фермеры недовольны импортом из Украины, который по их мнению "не только захватил и заблокировал порт Констанца, но и привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию в Черноморском регионе".

Стоит напомнить, еще в ноябре прошлого года иностранные СМИ писали о том, что в Румынии набирает популярность ультраправая партия "Альянс Союза румын" (AUR). Она выступает против транзита через Румынию сельскохозяйственной продукции из Украины, а также не поддерживает тренировку украинских пилотов на F-16 в Румынии и поставку оружия в Киев.

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