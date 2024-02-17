Самая большая очередь на ПП "Краковец", который начали блокировать вчера.

По состоянию на сегодняшнее утро, 17 февраля, польские протестующие продолжают блокировать границу Украины на 6 направлениях. Со вчерашнего дня добавился пункт пропуска "Краковец". Сейчас в очереди на въезд в наше государство застряли около 3,3 тысячи грузовиков.

"По состоянию на утро сегодня, в очередях по ту сторону границы, в направлении нашего государства, в совокупности по этим шести направлениям, находится где-то 3300 грузовых транспортов", - рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Кроме того, есть еще тысячи единиц фур в очереди на выезд из Украины. Но в этом случае, водителям не нужно физически находиться на границе. Благодаря "єЧерга" они могут находиться в более комфортных местах, ожидая пересечения границы.

Видео дня

По словам Демченко, самая большая очередь на ПП "Краковец" (около 1600 грузовиков) и в направлении ПП "Ягодин" (около 550 грузовиков).

"По "Краковцу" увидим чуть позже (интенсивность пересечения границы, - ред.), вчера еще значительное количество грузовых транспортов могло пересечь границу. Кроме того, было определенное количество грузовых транспортов, которые находились за протестующими. Поэтому об интенсивности движения сможем говорить уже завтра, когда увидим статистику за сегодняшний день", - пояснил спикер ГПСУ.

ПП "Шегини" за прошедшие сутки пересекли лишь 45 грузовиков, 25 из которых двигались в сторону Украины. Фактически границу пересекал один грузовик в час. Через "Ягодин" смогла проехать 140 грузовиков, 108 из которых - в нашу сторону.

Блокирование украинской границы

Как сообщал УНИАН, на начала февраля польские фермеры начали акцию протеста на границе с Украиной.

14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с 20 февраля.

В СНБО подчеркнули, что блокировка границы с Украиной со стороны польских перевозчиков вредит прежде всего польской экономике.

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