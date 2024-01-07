На границе с Венгрией и Румынией очередей из грузовиков нет.

После разблокирования польскими перевозчиками пункта пропуска "Медика-Шегини" отмечается интенсивность движения грузовых транспортных средств.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он напомнил, что вчера около 21 часа был разблокирован пункт пропуска Медика, что на территории Польши в сторону "Шегини". "По состоянию на утро сегодня конечно есть очередь - это где-то 650 грузовиков, но интенсивность движения после 21 часа вечера мы уже отмечаем. Потому что, например, за минувшие сутки из-за этого направления на въезд в Украину пересекло границу только 87 грузовых транспортных средств, то есть во время блокировки интенсивности движения не было", - отметил спикер ГПСУ.

Демченко сказал, что остаются заблокированными еще три направления "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск". По его словам, на всех этих трех направлениях блокируют движение представители польских перевозчиков - в очередях на всех этих трех направлениях в сторону Украины по состоянию на утро находилось где-то 1400 грузовиков. "Меньше всего пропускается грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" - за минувшие сутки это было всего 77 грузовиков, которые проследовали в направлении Украины. Примечательно то, что это самый большой пункт пропуска, где могут пересекать границу за сутки 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Когда в конце прошлого года разблокировалось это направление, то за сутки могло пересечь границу и 1500 грузовиков, 900 из которых следовало на въезд в Украину", - проинформировал спикер ГПСУ.

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Он рассказал, что на границах со Словакией и Венгрией движение для грузовиков не блокируется. "За последнее время мы даже видим уменьшение очередей из грузовиков, которые ожидали въезд в Украину. Остается только немного загруженным направление пропуска Ужгород - это на границе Словакией - по состоянию на утро сегодня где-то около 400 грузовиков находилось в очереди для пересечения границы", - отметил Демченко. При этом добавил, что на границе с Венгрией и Румынией очередей из грузовых транспортных средств в сторону Украины не отмечается.

Разблокировка пункта пропуска с Польшей

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами, которое должно завершить блокаду украинской границы польскими аграриями. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых сохранение низких налогов, предоставление субсидий и льготных кредитов для фермеров.

В 21 час 6 января 2024 года, польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется теперь в обычном режиме.

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