Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины

Отмечается, что цена билетов в Барселону стартует от 34 евро, а в Афины от 43 евро.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair c 27 октября запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины.

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Как говорится в системе бронирования перевозчика, полеты будут выполняться из Одессы в Афины один раз в неделю по субботам, а в Барселону два раза в неделю по вторникам и субботам.

Отмечается, что цена билетов в Барселону стартует от 34 евро, а в Афины от 43 евро.

Как сообщал УНИАН, Ryanair планирует в марте 2021 года запустить рейс Львов-Пиза.

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