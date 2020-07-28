Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины
14:44, 28 июля 2020Транспорт
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Отмечается, что цена билетов в Барселону стартует от 34 евро, а в Афины от 43 евро.
Иллюстрация REUTERS
Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair c 27 октября запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины.
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Как говорится в системе бронирования перевозчика, полеты будут выполняться из Одессы в Афины один раз в неделю по субботам, а в Барселону два раза в неделю по вторникам и субботам.
Отмечается, что цена билетов в Барселону стартует от 34 евро, а в Афины от 43 евро.
Как сообщал УНИАН, Ryanair планирует в марте 2021 года запустить рейс Львов-Пиза.
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