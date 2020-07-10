Лоукостер Ryanair планирует в марте 2021 года запустить рейс Львов-Пиза

Рейсы запланированы с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair планирует с 30 марта 2021 года запустить рейс Львов-Пиза (Италия).

Об этом говорится в системе бронирования компании.

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Рейсы запланированы с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам.

Цена билета в одну сторону составляет от 26 евро с учетом перевозки небольшого предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair открыла продажи на рейсы из Украины в Италию. Маршрутная сеть включает рейсы из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью, Рим, из Одессы и Львова в Бергамо, Болонью и Рим, из Харькова в Бергамо.

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