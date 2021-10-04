На заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 и 50 копеек за литр.

Розничные сети АЗС в Украине сегодня повысили цены на бензин и дизельное топливо в среднем по стране в пределах 7-14 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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В частности, на АЗС WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л - до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л - до 30,23 грн/л.

Кроме того, на 0,2-1 грн/л дизельное топливо подорожало в сетях Marshal, Green Wave и "Авантаж 7".

Отмечается, что средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 11 копеек за литр и составила 29,17 грн, бензин А-95 подорожал на 7 копеек за литр - до 30,01 грн, а дизтопливо - на 14 копеек за литр - до 28,70 грн.

Госрегулирование цен:

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

6 сентября 2021 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку - до 25,94 грн за литр.

15 сентября 2021 года Минэкономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 67 копеек - до 26,61 грн за литр.

4 октября 2021 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 33 копейки - до 26,50 грн за литр.

Автор: Анна Бредихина