Азербайджанская сторона также выразила готовность в будущем обсуждать вопрос либерализации автомобильных перевозок.

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной, а также до лета 2022 года снять ограничения по количеству авиаперевозчиков в сообщении с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия по итогам его встречи с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

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«Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года», - сказано в сообщении.

Азербайджанская сторона также выразила готовность в будущем обсуждать вопрос либерализации автомобильных перевозок.

«Сейчас стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года», - сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Кроме этого, Криклий подчеркнул роль азербайджанских инвесторов в реализации перспективных инфраструктурных проектов в Украине и подчеркнул важность дальнейшего развития этого сотрудничества.

«Сейчас существует большой потенциал сотрудничества в реализации перспективных транспортных и инфраструктурных проектов, что только усилит наши торгово-экономические отношения. Мы очень заинтересованы и приглашаем азербайджанские компании к участию в реализации масштабных проектов в Украине. Надеюсь, что этот интерес будет взаимным», - отметил он.

Также в ходе переговоров министры обсудили перспективы сотрудничества по основным железнодорожным маршрутам транспортировки грузов в направлении Европа - Азия, а также в реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» по направлению Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Украина - страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского морей.

Кроме этого, стороны отметили активное сотрудничество в рамках международных организаций ТРАСЕКА, ГУАМ и Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года Министерство инфраструктуры Украины и Министерство развития индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем относительно порядка обмена электронными разрешениями на осуществление международных грузовых автоперевозок.

Также в ноябре прошлого года Мининфраструктуры сообщило, что Украина, Молдова и Турция работают над запуском пилотного проекта единой платформы для обмена электронными разрешениями на международные автоперевозки.

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Автор: Павел Степанец