Украинцы выложили с начала 2024 года на новые машины 15,8 млрд грн.

С начала 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15,8 млрд грн.

Как сообщает "Укравтопром", около половины этой суммы ушло на приобретение автомобилей всего пяти марок. Отмечается, что больше всего денег украинцы потратили на машины производителя Toyota - 2,7 млрд грн.

Вторым результатом стали легковушки марки Volkswagen, за которые было уплачено более 1,4 млрд грн. На третьем месте BMW - 1,3 млрд грн. Mercedes-Benz собрал более 1 млрд грн и занял четвертое место.

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Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга французская марка Renault с показателем в около 973 млн грн.

Украинский рынок авто - последние новости

В феврале украинский автопарк пополнили почти 4 тыс. электромобилей, что более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в феврале было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Средний возраст таких авто с пробегом тогда превышал шесть лет.

В прошлом месяце автопарк Украины был пополнен более чем на 1,3 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 71% больше, чем в прошлом году.

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