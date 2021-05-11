Владелец «Автоаптеки», Игорь Емельянович Школьный, рассказал о потребностях отечественных потребителей, трендах автобизнеса и планах на будущее.

9 лет стремительного развития, 280 людей в штате и 20 000 позиций в постоянном ассортименте – это все об «Автоаптеке». Она помогает украинским автовладельцам удовлетворить потребности в аккумуляторах, моторных маслах, расходных материалах и других автокомпонентах. Владелец «Автоаптеки», Игорь Емельянович Школьный, рассказал о потребностях отечественных потребителей, трендах автобизнеса и планах на будущее.

Игорь Емельянович, расскажите о своем карьерном пути.

Много лет назад я занимал руководящие должности на одном из топовых украинских предприятий, которое занималось автокомпонентами, но впоследствии решил, что хочу развивать свое дело. Первый магазин под названием «Автоаптека» мы с партнерами открыли в Киеве на Большой Окружной. Было это в далеком 2012 году. На сегодня у «Автоаптеки» 10 филиалов и собственный автопарк для доставки, состоящий из 40 грузовых фургонов.

Не было страшно начинать свое дело?

Нет. Было большое желание это сделать. Сейчас в нашей команде 16 людей в статусе партнеров. У нас есть десятки прямых контактов с ведущими производителями аккумуляторов, смазочных материалов и других автокомпонентов. Мы видим ежегодное возрастание объемов и географии наших продаж.

Как считаете, в чем сила «Автоаптеки»?

Конечно, в коллективе. Вместе нас много (смеется)! Мы очень внимательно подходим к выбору кадров, поэтому у нас работают только лучшие специалисты. В «Автоаптеке» стабильный коллектив – текучесть кадров составляет менее 10%.

Какой секрет такой стабильности?

Мы построили мотивацию на маржинальности. Платим торговым представителям процент от прибыли. Поэтому сотрудники заинтересованы в том, чтобы увеличивать продажи.

Что «Автоаптека» считает своей основной группой товаров?

Мы предлагаем аккумуляторы, автохимию, смазочные и расходные материалы. Среди всего ассортимента около 45% занимают аккумуляторы. Мы сотрудничаем с южнокорейскими, чешскими, польскими, болгарскими и казахскими компаниями. Автохимия у нас также представлена из разных стран, включая Украину, Польшу, Германию, Чехию. Около 30% ассортимента составляют моторные масла и другие смазочные материалы. Остальные 5% - расходные материалы.

Какие смазочные материалы предпочитают украинские покупатели: отечественные или иностранные?

Сейчас из всего ассортимента продаж моторного масла отечественному продукту принадлежит 70%. Хотя у нас есть в ассортименте также испанские, немецкие, российские моторные масла. Как по мне, это отличный показатель. Вообще-то мы начинали с продаж отечественного моторного масла. Нашим первым партнером была и осталась украинская компания «Юкойл». Сейчас из всего ассортимента моторных масел ее продукция занимает 60%.

Как потребители воспринимают украинскую продукцию?

Нормально. Когда-то компания «Юкойл» выпускала масла под одноименным брендом, но ее продукцию часто путали с одним известным российским брендом. Потом, после ребрендинга, началась новая история украинского бренда YUKO. Сейчас моторные масла YUKO воспринимаются очень хорошо, потому что компания вкладывает значительные ресурсы в технологию, производство, маркетинг. Эта продукция пользуется стабильным спросом.

В чем преимущества сотрудничества с компанией «Юкойл»?

В первую очередь – отсутствие проблем. Никто масло на голову не выливает (смеется). В аккумуляторах важна гарантия, в маслах – тоже. Нет такого, что, покупая продукцию YUKO, клиенты бы возвращались с претензиями. Нам, как дистрибьютору, также очень важен актуальный ассортимент. У «Юкойл» он именно такой. Компания всегда прислушивается к нам и внедряет новые продукты, разные инновационные упаковки: оил-боксы, тубы и т.д. – это большое преимущество перед другими. Вообще продукцию YUKO изготовляют недалеко – на заводе в Запорожье. Поэтому у нас очень оперативная логистика и не бывает перебоев с поставками.

Какие ваши прогнозы, как эксперта? Изменятся ли предпочтения украинцев относительно смазочных материалов?

Сейчас ситуация сложная, но рынок растет. Это связано с тем, что увеличивается количество американских и европейских автомобилей с вторичного рынка. Покупая такие автомобили, украинцы испытывают потребность в качественных, но не очень дорогих смазочных материалах.

С потребительскими трендами понятно. А как насчет планов «Автоаптеки»?

Хотим стать компанией национального масштаба – открыть филиалы по всей Украине. Наша главная цель – развивать собственную сеть автомагазинов и продавать продукцию в новом формате мини-СТО.

Как думаете, в чем секрет успеха?

Команда. Мы собрали в одном коллективе лучших из лучших. Сейчас у нас даже есть резерв продавцов, то есть, людей, готовых выйти к нам на работу. Нас интересуют подготовленные кадры, но первые обучения я провожу лично.

Чем вы живете сейчас, кроме «Автоаптеки»?

В нашей тематике нет интересных украинских YouTube-каналов и блогеров. Или даже так: блогеры есть, но рассказывают неинтересно. Я занимаюсь тем, чтобы это исправить – начинаю собственный YouTube-канал. Мне нужно что-то новое в жизни. Моя цель – удивить, показать правильный контент в сфере автозапчастей и ремонта. Для этого даже полгода учился – ходил на курсы ораторского мастерства.

Не боитесь критики?

Нет, наоборот – даже жду. Если это здоровая критика, то я ее прямо обожаю. Потому что уверен: нужно делать так, чтобы не было стыдно. Если замечания будут у профессионала, я прислушаюсь.

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Автор: Иван Бойко