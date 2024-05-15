Бестселлером апреля в украинской столице стал компактный кроссовер Renault Duster.

Больше всего новых легковых авто в Украине в прошлом месяце покупали в городе Киев и Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

На долю этих региональных рынков в прошлом месяце пришлось 64% продаж новых легковых автомобилей. Киевляне приобрели 2066 новых авто, что на 18% больше, чем в прошлом году. На Киевщине зарегистрировали 500 единиц (+24%).

Жители Днепропетровщины в апреле приобрели 452 новых легковых автомобиля, в то время как жители Львовской и Одесской области купили 321 и 310 единиц соответственно.

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У киевлян наиболее популярной легковушкой оказался бестселлер рынка Renault Duster, в то время как жители Киевской, Одесской и Львовской областей чаще отдавали предпочтение кроссоверу Toyota RAV4. На Днепропетровщине особой популярностью пользовалась Mazda CX-5.

Авторынок Украины – что интересного

Ранее стало известно, какие легковушки в нашей стране чаще всего покупают граждане и бизнес. Эксперты подсчитали, что в прошлом месяце почти 70% легковых авто реализовали частным клиентам, в то время как чуть более 30% приобрели юридические лица. Наиболее популярной моделью у частных покупателей оказалась Toyota RAV-4. Юридические лица отдавали предпочтение таким автомобилям как Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Octavia.

Также эксперты выяснили, что украинцы стали чаще покупать авто из КНР: в течение прошлого месяца граждане нашей страны приобрели почти 1,2 тыс легковых автомобилей, ввезенных из Китая.

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