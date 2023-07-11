Украинец получил инвалидность в результате ДТП и не служил в Вооруженных силах.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что гражданин Украины, который был вынужден покинуть самолет Wizz Air, который должен был лететь из Тель-Авива в Варшаву, не был военным. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Мы разыскали украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива несколько дней назад", - сообщил спикер.

Как отметил Николенко, гражданина Украины зовут Александр и он никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. "Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он является украинским гражданином, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", - сообщил Николенко.

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При этом сегодня украинский консул помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда тот отправится к своим родным в Украину.

"Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены. Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле", - сообщил спикер.

Дипломат добавил, что защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь.

Wizz Air - подробности скандала

Ранее появилась информация, что венгерская авиакомпания Wizz Air в израильском аэропорту Тель-Авива принудительно сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой.

Мужчина не мог сидеть на своем месте из-за протеза. СМИ, ссылаясь на слова самого потерпевшего, утверждали, что тот потерял ногу на войне, и летит домой к своей семье в Украину.

Пассажир простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии мужчина упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что "он вел себя неадекватно, и был вынужден покинуть рейс". После инцидента в Wizz Air объяснили ситуацию и публично попросили прощения.

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