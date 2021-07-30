Латвийская авиакомпания airBaltic с 11 августа увеличит количество рейсов из Киева в Ригу и будет выполнять дополнительные рейсы между Киевом и Ригой поздно вечером и рано утром.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
В целом авиакомпания будет выполнять до двух рейсов в день между городами.
Отмечается, что все полеты airBaltic выполняются на современных самолетах Airbus A220-300.
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На сегодняшний день airBaltic предлагает прямые рейсы в Ригу из Киева, Львова и Одессы.
Рейсы из Киева в Ригу
С 17 марта латвийская авиакомпания airBaltic возобновила полеты из Киева в Ригу.
Справка УНИАН. airBaltic (Air Baltic Corporation AS) – латвийская авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с более чем 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. airBaltic совершает рейсы 25 самолетами Airbus A220-300.