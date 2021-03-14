Авиакомпания АirBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после летнего перерыва.
Читайте такжеАзербайджанский лоукост вернется на маршрут Киев-БакуОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.
17 марта авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев. Сначала частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю.
2 мая airBaltic вернется на линию Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю.
3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.
Рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса-Рига и Львов-Рига - как сезонные на период летней навигации.
Сейчас авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.
Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует удостовериться, что им разрешен въезд в страну назначения. На сегодня Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.
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