Уже со следующей недели авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев.

Авиакомпания АirBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после летнего перерыва.

Читайте такжеАзербайджанский лоукост вернется на маршрут Киев-БакуОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

17 марта авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев. Сначала частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю.

2 мая airBaltic вернется на линию Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю.

3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.

Рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса-Рига и Львов-Рига - как сезонные на период летней навигации.

Сейчас авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует удостовериться, что им разрешен въезд в страну назначения. На сегодня Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН