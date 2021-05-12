В АМКУ заявили, что финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе.

Антимонопольный комитет временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры на проектирование и строительство нового аэродрома в аэропорту Днепр.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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Как говорится в сообщении АМКУ, Мининфраструктуры, вопреки закону о государственной помощи субъектам хозяйствования, в установленный срок и несмотря на неоднократные напоминания Комитета, не уведомило АМКУ о намерении предоставить аэропорту госпомощь в размере 1,5 млрд грн.

"Получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются "Укринфрапроект", ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО МА "Днепропетровск". Поскольку "Укринфрапроект" и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе. Также непредоставление Мининфраструктуры предварительного уведомления в АМКУ о помощи является нарушением законодательства, не позволяет Комитету оценить меры государственной поддержки и делает невозможным выполнение им задач по контролю за предоставлением государственной помощи", — сказано в сообщении.

В связи с этим Антимонопольный комитет проводит углубленный анализ допустимости госпомощи для конкуренции и временно приостановил ее предоставление.

В сообщении Комитета госпомощь Мининфраструктуры назвали незаконной.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (г. Днепр) на 255 тыс. грн из-за нарушения в виде осуществления концентрации путем обретения компанией контроля над украинским авиационным перевозчиком Windrose («Роза ветров»).

В сентябре 2020 года в Днепре начались работы по строительству современного аэропорта.

В феврале 2021 года министр инфраструктуры Криклий сообщил о подписании контракта с генеральным подрядчиком компанией «Альтис-Констракшн» на строительство аэродрома «Днепропетровск» стоимостью 3,95 млрд грн.

Строительством терминала занимается компания «НС-Днепр» (представитель бизнес-группы DCH Александра Ярославского).

17 марта 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о начале первой очереди строительства нового аэродрома в Днепре.

В конце марта "Укринфрапроект" показал схему нового терминала в аэропорту "Днепр".

В 2021 году Мининфраструктуры планирует восстановление и строительство шести региональных аэропортов.

Из 2,4 млрд грн предусмотренных госсредств более 1,4 млрд грн должно быть направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, 1 млрд грн — на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.

8 апреля 2021 года стало известно о том, что аэропорт "Днепропетровск" переименовали в "Днепр".

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Автор: Павел Степанец