Экономический советник Посольства США отметила важность поддержки Украины.

Министерство развития общин и территорий представило дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения во время мероприятия в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли - профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее осуществлявших полеты в Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов.

"Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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В начале мероприятия экономический советник Посольства США в Украине Мэри Элизабет Мэдден отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовность Вашингтона обеспечить экспертную и техническую помощь.

Во время конференции заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства. Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Государственной авиационной службой Украины. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы доложили в "Украэрорухе".

Кроме того, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

К экспертному обсуждению присоединились также Польское агентство аэронавигационных услуг, авиакомпании airBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir - European Charter Airlines, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компании AerCap, The Boeing Company, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine и другие.

Открытие неба в Украине - последние новости

21 октября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время войны хотя бы один из аэропортов Украины должен был бы работать.

Ранее бывший председатель Закарпатской ОВА, а ныне заместитель председателя Офиса президента Виктор Микита сообщил, что Международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, однако вопрос о его открытии пока на паузе.

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