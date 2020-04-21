цей матеріал доступний українською

УЗ с июля сократит рабочую неделю железнодорожников до 4 дней

15:18, 21 апреля 2020
Транспорт
94 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте также"Укрзализныця" прекращает движение пригородных электричек

Об этом сообщил транспортный эксперт Александр Кава на своей странице в Facebook, прикрепив фото протокола заседания правления от 15 апреля на котором было согласовано это решение.

"Правление "Укрзализныци" решило экономить на зарплатах простых железнодорожников, приняв решение сократить рабочую неделю до 4 дней. Этот подход применялся на УЗ во времена Януковича", - написал он.

Согласно фотографии документа, до 19 июня правление "Укрзализныци" должно рассмотреть показатели работы региональных филиалов, филиалов, их производственных подразделений и принять решение относительно внедрения или не внедрения режима неполной (четырехдневной) рабочей недели с 1 июля.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Кабинет министров назначил на должность и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, уволив Желько Марчека с этой должности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter