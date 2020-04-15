Кабмин сменил временного главу «Укрзализныци»: кто теперь будет руководить компанией

Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци». На должность и.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика, который является членом правления компании.

Кабинет министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления акционерной компании «Укрзализныця».

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Сегодня на заседании правительства поддержали предложение наблюдательного совета «Укрзализныци» о прекращении полномочий временного руководителя «Укрзализныци», который, к сожалению, не оправдал доверия и ожиданий в этот важный период. Правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя и исключило его из состава членов правления компании «Украинская железная дорога», - написал он.

Криклий отметил, что ближайшие приоритеты правительства - стабилизация деятельности стратегического предприятия и выход из коронакризиса, а также проведение честного конкурса на должность главы «Укрзализныци».

«Украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе. Для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия», - отметил министр.

Народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, в своем Telegram-канале сообщил, что Кабинет министров назначил на должность и.о. председателя правления «Укрзализныци» Ивана Юрика, который является членом правления компании.

«Кабмин принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления «Укрзализныци» на Юрика Ивана Ивановича, а также о временном возложении исполнения обязанностей члена правления «Укрзализныци» на Веприцкого Романа Сергеевича», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля набсовет «Укрзализныци» принял решение рекомендовать правительству уволить Желько Марчека с должности и.о. председателя правления. Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен с занимаемой должности.

Марчек был назначен на должность 5 февраля решением Кабинета министров. В марте он задекларировал 449,7 тыс. гривень заработной платы в "Укрзализныце".