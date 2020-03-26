ЕББР выделит 50 миллионов евро кредита на закупку вагонов для киевского метро

Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.

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Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в сети Facebook.

"25 марта совет директоров ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь", - написал Усов.

Он также добавил, что ожидается, что данный проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года ЕБРР сообщил о планах выделить кредит в размере 50 млн евро муниципальному предприятию «Киевский метрополитен» для финансирования закупки 50 вагонов для новой линии метро.

20 ноября 2018 года «Киевский метрополитен» заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе Prozorro, компанией «Киевметрострой» на сумму 5 млрд 993 млн грн.

Согласно технико-экономическому обоснованию, утверждено строительство четырех станций на новом участке линии метро на Виноградарь - две из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди (станции «Маршала Гречко» и «Виноградарь»).

22 января генеральный директор «Киевметрострой» Константин Салий сообщил, что завершение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладывается на 8 месяцев.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км планировалось построить две станции – Мостицкая и Проспект Правды - и ответвления в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии. Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства относительно предоставления более 14,54 млрд евро в рамках более 460 проектов в стране.