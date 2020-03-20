ЕБРР выделяет новые средства на поддержку украинского бизнеса

Предоставленный ЕБРР кредит будет способствовать долгосрочным лизинговым операциям по всей стране.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет украинской лизинговой компании "ОТП Лизинг" кредит помощи местным малым и средним предприятиям (МСП) для продолжении их деятельности, несмотря на текущую ситуацию на рынке, вызванную распространением коронавируса.

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Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

Согласно сообщению, предоставленный компании "ОТП Лизинг" 4-летний кредит ЕБРР на сумму до 15 миллионов евро будет способствовать долгосрочным лизинговым операциям с МСП по всей стране. Финансирование предоставляется в рамках инициативы "Кредитная линия EU4Business-ЕБРР", которая реализуется в контексте Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

"После принятия Советом директоров ЕБРР решения о предоставлении пакета солидарной помощи клиентам во всех странах, включая Украину, банк не только продолжает свою обычную деятельность, но и готов увеличить объем помощи в случае необходимости. Финансирование будет доступно для клиентов "ОТПЛ" в гривне и/или евро. Кредитование в гривне защитит заемщиков от валютных рисков и будет предлагаться с более длительными сроками погашения", - сообщается в пресс-релизе.

"Соглашение, которое мы подписали с нашими партнерами из "ОТП Лизинг", свидетельствует о том, что мы планируем развитие бизнеса на долгосрочную перспективу. Клиенты из частного и государственного секторов, включая МСП, могут полностью полагаться на нашу поддержку и гибкость", - приводятся в релизе слова управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

По словам Патроне, цель ЕБРР - поддержать объем инвестиций на рекордном уровне, достигнутом в 2019 году, и использовать ресурсы в тех сферах, где в них больше всего нуждаются.

"Мы очень рады, что подписали с ЕБРР уже 4 соглашения на общую сумму 52 миллиона евро. Сегодняшняя сделка поможет нам профинансировать, по меньшей мере, 100 компаний по всей стране. Для нас это возможность увеличить нашу долю рынка в сегменте МСП, а также диверсифицировать наш портфель", - цитирует пресс-служба генерального директора "ОТП Лизинг" Андрея Павлушина.

Справка УНИАН. "ОТП Лизинг" - зарегистрированная в Украине компания, которая принадлежит банку "ОТП" (Венгрия) и работает на украинском рынке более 10 лет.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства относительно предоставления более 14,54 миллиарда евро в рамках более 460 проектов в стране.