Volkswagen останавливает заводы в четырех странах Европы

Производство до конца этой недели будет остановлено на заводах марки VW в Испании, Португалии, Словакии и заводах Lamborghini и Ducati в Италии.

Volkswagen Group в течение этой недели приостановит производство на заводах в Италии, Португалии, Словакии и Испании и готовится закрыть остальные заводы в Европе из-за распространения коронавируса.

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«Учитывая существенное ухудшение ситуации с продажами и возросшую неопределенность в отношении поставок комплектующих на заводы, производство на заводах брендов группы в ближайшее время должно быть приостановлено», – заявил гендиректор VW Group Герберт Дисс, сообщает Automotive News Europe.

Производство до конца этой недели будет остановлено на заводах марки VW в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, сказал Дисс. Большинство других немецких и европейских предприятий начнут готовиться к приостановке производства, которая, вероятно, продлится две недели.

Влиятельный совет работников VW Group пришел к выводу, что рабочие на заводах не могут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовал приостановить производство, передают “Ведомости”.

Неопределенность с последствиями пандемии COVID-19 означает, что невозможно дать какие-либо прогнозы относительно прибыльности в этом году, заявила VW Group, владеющая брендами Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda. «2020 г. будет очень трудным. Пандемия коронавируса ставит нас перед неясными операционными и финансовыми проблемами. Также существуют опасения по поводу длительных последствий для экономики», – сказал Дисс.

В понедельник о приостановке заводов в Европе из-за пандемии и снижения спроса на автомобили объявили Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group и Renault. Также приостановлено производство нескольких предприятий Ford и Nissan.