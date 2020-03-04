В Киеве начался выпуск студенческого е-билета (фото)

Реализация этой инициативы осуществляется в рамках общей программы перехода столицы на единый способ оплаты проезда в общественном транспорте.

Киевская государственная городская администрация начала выпуск электронных билетов для студентов, которые должны заменить бумажные студенческие проездные билеты, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях старой системы оплаты проезда они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить 50 процентов скидки на проезд. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карточка с чипом будет одновременно удостоверением и е-билетом», - цитирует пресс-служба директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова.

Для получения такого билета администрации высших учебных заведений должны предоставить свои технические требования.

Как сообщал УНИАН, в феврале 28 тысяч киевских школьников из 36 учебных заведений стали участниками пилотного проекта по использованию ученических электронных билетов.

С 1 апреля Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда, обращение бумажных разовых талонов, жетонов метрополитена и бесконтактных карточек для проезда в метро будет прекращено.