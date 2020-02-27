В Киеве школьники начали тестировать ученический электронный билет (фото)

28 тыс. киевских школьников стали участниками пилотного проекта по использованию ученических электронных билетов.

28 тыс. киевских школьников из 36 учебных заведений стали участниками пилотного проекта по использованию ученических электронных билетов.

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Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров во время презентации документа, сообщает пресс-служба горгосадминистрации.

«Ученические билеты получат 28 тысяч школьников. Хочу подчеркнуть, что ученический билет - это не просто проездной для учащихся. Карточка многофункциональная, и постепенно в ней будут появляться новые сервисы. Ведь пользоваться преимуществами жизни в умном городе должны как взрослые, так и подрастающие киевляне», - отметил Назаров.

Презентация электронного ученического билета состоялась в специализированной школе № 80, которая является одним из центров Kyiv Smart City School и платформой для внедрения разумных технологий в учебном процессе.

В рамках презентации ученических билетов состоялось завершение квеста «С валидатором на ты», во время которого школьники ездили по городу в общественном транспорте по разным smart-локациям. 50 школьников стали официальными тестировщиками ученического билета и продолжают борьбу за приз. В течение февраля-марта они оставят отзывы в соцсетях об ученическом билете, отмечая их хэштегом #smartпокоління та #ятестуюеквиток. Эта информация будет использована для усовершенствования сервиса. Трое самых активных тестировщиков получат поощрительные подарки.

Сегодня в школах продолжают собирать данные для оформления электронных ученических билетов для всех столичных учеников (кроме выпускных 11-х классов). Уже в ближайшее время во все столичные учебные заведения поступит подробная инструкция с информацией о том, что нужно для оформления такого документа и каким образом нужно предоставлять необходимую информацию.

Все электронные ученические билеты будет изготовлено за счет городского бюджета, поэтому средства от родителей не будут собирать. Полностью на электронный ученический билет город перейдет только после того, как все школы соберут необходимую информацию.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда, обращение бумажных разовых талонов, жетонов метрополитена и бесконтактных карточек для проезда в метро будет прекращено.

Е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

Для разовой поездки как в метро, так и в наземном транспорте будут талоны с QR-кодом, которые будут продавать на остановках общественного транспорта в специальных автоматах.

Внедрение электронного билета стоило Киеву около 504 млн грн.