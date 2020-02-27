Разработано в "большой спешке" и выдает по 300 ошибок в день: Volkswagen может отложить запуск соперника Tesla Model 3 из-за сбоев в ПО

Компания может перенести начало старта продаж электрокара ID.3 из-за многочисленных ошибок в электронных системах.

Volkswagen может перенести начало старта продаж электрокара ID.3, который должен составить конкуренцию Tesla Model 3. Запланированному на лето 2020 г. запуску угрожают многочисленные ошибки в программном обеспечении автомобиля.

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Об этом сообщает немецкий Manager Magazine, передает Autonews.

По данным издания, испытатели модели докладывают руководству о примерно 300 различных ошибках и системных сбоях ежедневно. Они отмечают, что программное обеспечение было разработано «в большой спешке», поэтому многие системы и их элементы «не понимают» друг друга, что приводит к многочисленным сбоям и прочим сложностям.

На данный момент команда из приблизительно 10 тыс. специалистов пытается решить проблему, чтобы запустить производство в запланированные сроки. Перенос старта продаж может обойтись немецкому концерну в значительные дополнительные средства, так как уже выпущенные машины придется дооснащать уже в постпроизводственный период.

ID.3 стал первым серийным электрокаром Volkswagen, построенным на новой платформе MEB. Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля. Это сделано для того, чтобы увеличить внутреннее пространство автомобиля. По размерам новинка сопоставима с «Гольфом» — ее длина составляет 4260 миллиметров.

Электрокар предложат в трех основных модификациях: с аккумуляторами на 45, 58 и 77 кВт·ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно. Мощность электромотора составляет 150 и 204 лошадиные силы. Базовый автомобиль обойдется дешевле 30 тыс. евро.