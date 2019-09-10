Запас хода 550 километров: представлен первый серийный электромобиль Volkswagen (фото)

Пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.3 построили на модульной платформе MEB, созданной специально для автомобилей с «зелеными» силовыми установками.

Компания Volkswagen представила серийную версию электрокара ID.3 на автосалоне во Франкфурте. Буквы в названии машины расшифровываются как Intelligent Design и Identity (интеллектуальный дизайн и индивидуальность). Сами немцы называют этот электрокар своей главной премьерой на мотор-шоу.

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Первую партию хэтчбеков под названием First Edition выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау тиражом в 30 000 экземпляров, большая часть их них уже забронирована. Первые автомобили поступят к дилерам в середине 2020 году, пишет Autonews.

ID.3 стал первым серийным электрокаром немцев, построенным на новой платформе MEB. Запуск этой модели в производство представители Volkswagen сравнили с переходом от Beetle к Golf. Дизайн машины практически не отличаться от одноименного концепта, представленного ранее. Место специальных камер заняли привычные зеркала заднего вида, а выдвижные дверные ручки заменили обычными. Коэффициент лобового сопротивления — 0,267.

Пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля. Это сделано для того, чтобы увеличить внутреннее пространство автомобиля. По размерам новинка сопоставима с «Гольфом». Длина новинки составляет 4261 мм, ширина — 1809 мм, а высота — 1552 миллиметров. Размер колесной базы равен 2765 миллиметров. Масса электрокара равна 1719 килограммам.

Полностью технические характеристики машины пока не раскрыты. На данный момент известно, что электрокар предложат клиентам в трех версиях: с аккумуляторами на 45, 58 и 77 кВт·ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно. К примеру у самой дешевой модели Tesla — Model 3 — запас хода у стандартных версия составляет 354 километра. В марте американцы представили смогли увеличить запас хода у электрокара до 523 километров.

Мощность электромотора составляет 150 и 204 лошадиные силы. Максимальная скорость базовой версии машины составляет 160 км в час. Заряд батареи для пробега в 290 км можно пополнить за полчаса с помощью системы быстрой подзарядки.

В салоне электрокара появился большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, который отвечает за управление большинством функций, поэтому количество аналоговых кнопок и переключателей здесь сведено к минимуму. Подобное решение также можно встретить на новых электрокарах Tesla. Регулировать температуру в салоне можно с помощью небольшого ползунка в нижней части экрана. Объем багажного отделения у хэтчбека составляет 380 литров.

Цифровая приборная панель хэтчбека расположена прямо на рулевой колонке и отображает информацию о скорости, запасе хода, работе круиз-контроля, а также указания навигатора. ID.3 лишился традиционного селектора автоматической коробки передач: его заменил небольшой переключатель сбоку от приборки.

Базовая версия First Edition оснащается системой спутниковой навигации, подогревом передних сидений и руля, а также 18-дюймовыми колесными дисками. Комплектация Plus также добавляет заднюю камеру, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, подсветку дверных ручек и матричные светодиодные фары. Топовая модификация Max получила аудиосистему премиум-класса Beats, панорамную крышу, сенсорный дисплей и 20-дюймовые колесные диски.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 сентября, для представителей прессы открылся 68 по счету Франкфуртский международный автосалон, который является одним из главных событий в автомобильном мире.