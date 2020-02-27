цей матеріал доступний українською

Новая типовая тендерная документация на строительство дорог 2020: картелизация или упорядочивания?

13:15, 27 февраля 2020
Транспорт
10 0
Пресс-релиз
false

В правительстве готовят новые тендерные требования к участникам рынка, по ремонту и строительству автомобильных дорог. Внедрение Укравтодором искусственных ограничений вообще закроет возможность десяткам известных компаний участвовать в тендерах.

Закрытие рынка от свободной конкуренции вредит евроинтеграционным процессам Украины и создает риски картелизации рынка незначительным количеством игроков.

О том, как новые реалии могут истребить дорожную индустрию и почему новая инициатива является дискриминационной будет обсуждаться во время круглого стола.

Спикеры:

  1. Президент Всеукраинской дорожной Ассоциации, Артем Гриненко: "Типовая тендерная документация - от идеи очистки, к уничтожению индустрии". Аналитика рынка строительства дорог.
  2. Консультант ЕБРР, Международный консультант по публичных закупок, Александр Шатковский.
  3. Лига антитрастовые: Агия Загребельского, Юрий Николов и Анна Артеменко, соучредители проекта лига антитрастовые "Признаки картелизации в типовой тендерной документации"
  4. Глава Укравтодора, Александр Кубраков (приглашен)
  5. Директор ГП "ГосдорНИИ", Артем Безуглый
  6. Глава Антимонопольного комитета Украины, Юрий Терентьев (приглашен)
  7. Первый заместитель Министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Павел Андреевич Кухта (приглашен)
  8. Депутат ВРУ, Юрий Корявченков
  9. Депутат ВРУ, Игорь Колыхаев

Организатор: Всеукраинская дорожная Ассоциация

Дата: 3 марта 2020, 14:00

Место: улица Дорогожицкая, 8, Конференц Холл UBI

Регистрация: https://cutt.ly/JrMjhPA

Для СМИ: +38 (073) 318 98 76

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter