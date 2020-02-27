Новая типовая тендерная документация на строительство дорог 2020: картелизация или упорядочивания?
В правительстве готовят новые тендерные требования к участникам рынка, по ремонту и строительству автомобильных дорог. Внедрение Укравтодором искусственных ограничений вообще закроет возможность десяткам известных компаний участвовать в тендерах.
Закрытие рынка от свободной конкуренции вредит евроинтеграционным процессам Украины и создает риски картелизации рынка незначительным количеством игроков.
О том, как новые реалии могут истребить дорожную индустрию и почему новая инициатива является дискриминационной будет обсуждаться во время круглого стола.
Спикеры:
- Президент Всеукраинской дорожной Ассоциации, Артем Гриненко: "Типовая тендерная документация - от идеи очистки, к уничтожению индустрии". Аналитика рынка строительства дорог.
- Консультант ЕБРР, Международный консультант по публичных закупок, Александр Шатковский.
- Лига антитрастовые: Агия Загребельского, Юрий Николов и Анна Артеменко, соучредители проекта лига антитрастовые "Признаки картелизации в типовой тендерной документации"
- Глава Укравтодора, Александр Кубраков (приглашен)
- Директор ГП "ГосдорНИИ", Артем Безуглый
- Глава Антимонопольного комитета Украины, Юрий Терентьев (приглашен)
- Первый заместитель Министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Павел Андреевич Кухта (приглашен)
- Депутат ВРУ, Юрий Корявченков
- Депутат ВРУ, Игорь Колыхаев
Организатор: Всеукраинская дорожная Ассоциация
Дата: 3 марта 2020, 14:00
Место: улица Дорогожицкая, 8, Конференц Холл UBI
Регистрация: https://cutt.ly/JrMjhPA
Для СМИ: +38 (073) 318 98 76