Презентован обновленный Renault Talisman (фото)

Обновленное семейство Renault Talisman покажут публике на автосалоне в Женеве. Продажи новинки стартуют летом.

Компания Renault представила обновленное семейство Talisman. Автомобиль, как и прежде, предлагается в кузове седан и универсал.

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Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве. В Европе продажи рестайлинговой модели должны начаться этим летом, пишет Autonews.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, антенну-плавник, видоизмененные бамперы и светодиодную оптику. Также клиентам предлагаются 17-, 18- и 19-дюймовые колесные диски. Среди новых цветов кузова: Baltic Grey, Vintage Red и Highland Grey. В салоне машины появилось электрохромное зеркало, беспроводная зарядка, новая 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, увеличенные подстаканники и 9,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Также водителю стала доступна полуавтономная система второго уровня. Технология способна удерживать автомобиль в полосе движения на скорости до 160 км в час.

В гамму моторов обновленного Talisman вошел 1,3-литровый бензиновый турбомотор. Мощность агрегата составляет 160 лошадиных сил. Старшие версии машины оснащаются 1,8-литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами. Мощность этого мотора составляет 225 лошадиных сил. Таким же агрегатом комплектуются Renault Megane RS и Alpine A110.

Кроме этого рестайлинговую модель можно приобрести с 1,7-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем dCi с отдачей 120 или 150 лошадиных сил. Также клиентам предложат 2,0-литровый двигатель Blue dCi мощностью 160 или 200 лошадиных сил. Для машины по-прежнему предлагается полноуправляемое шасси 4Control.