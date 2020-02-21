Коронавирус вызвал первое с 2008 года снижение мирового пассажиропотока

Мировой трафик из-за распространения коронавируса упадет на 4,7%, что станет первым снижением общего пассажиропотока со времен финансового кризиса 2008 года.

Ограничение авиаперевозок из-за угрозы распространения китайского коронавируса приведет к сокращению мирового пассажиропотока в 2020 году на 0,6%, несмотря на ранее прогнозируемый рост.

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Об этом говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает kommersant. Согласно прогнозу IATA, мировой трафик из-за распространения коронавируса упадет на 4,7%, что станет первым снижением общего пассажиропотока со времен финансового кризиса 2008 года. В ассоциации заявляют, что это приведет к тому, что авиакомпании потеряют $29,3 млрд. «Снижение стоимости топлива может помочь компенсировать некоторые денежные потери. Это будет очень трудный год для авиакомпаний», - заявил глава IATA Александр де Жюньяк.

На 13% сократится пассажиропоток у авиакомпаний, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в итоге они потеряют около $27,8 млрд. Китай лишится $12,8 млрд. Авиакомпании, чьи самолеты летают за пределами региона, потеряют примерно $1,5 млрд.

IATA сообщает, что для прогноза использовался сценарий, согласно которому экономическое влияние коронавируса будет похоже на то, что вызвал SARS (тяжелый острый респираторный синдром) в 2002–2003 годах. Тогда вспышка вируса привела к резкому спаду показателей, но потом последовал быстрый рост.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских авиакомпаний объявили о приостановке авиарейсов в Китай из-за вспышки смертельного коронавируса.