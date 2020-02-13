Цены на автогаз падают: сколько сегодня стоит заправить машину

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 10-30 копеек за литр. По состоянию на 13 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,75 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 12 по 13 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях OKKO в Киеве сжиженный газ подешевел на 30 копеек за литр, до 12,19 грн. Оператор KLO снизил цену на также на 30 копеек за литр, до 11,69 грн. На АЗС AMIC цена снизилась на 10 копеек за литр, до 10,89 грн.

Таким образом, по состоянию на 13 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,75 грн/л.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.