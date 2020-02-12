Автогаз на украинских АЗС продолжает дешеветь

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 10-20 копеек за литр. По состоянию на 12 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,87 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 11 по 12 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях OKKO сжиженный газ подешевел на 20 копеек за литр - до 12,79 грн. На 40 копеек за литр снизилась средняя стоимость автогаза на АЗС BVS - до 12,09 грн. На станциях «БРСМ-Нафты» газ подешевел на 10-20 копеек за литр, например, до 11,29 грн в Киеве. На столичных АЗС Avantage 7 автогаз подешевел на 10 копеек за литр - до 10,55 грн.

Таким образом, по состоянию на 12 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,87 грн/л.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.