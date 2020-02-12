Автогаз на украинских АЗС продолжает дешеветь
Ряд сетей АЗС в Украине с 11 по 12 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.
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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.
Так, например, на станциях OKKO сжиженный газ подешевел на 20 копеек за литр - до 12,79 грн. На 40 копеек за литр снизилась средняя стоимость автогаза на АЗС BVS - до 12,09 грн. На станциях «БРСМ-Нафты» газ подешевел на 10-20 копеек за литр, например, до 11,29 грн в Киеве. На столичных АЗС Avantage 7 автогаз подешевел на 10 копеек за литр - до 10,55 грн.
Таким образом, по состоянию на 12 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,87 грн/л.
Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.