Гончарук прокомментировал проблему с польскими квотами на автоперевозки

По его словам, правительство ведет переговоры с Польшей об увеличении квоты разрешений на автоперевозки для украинских грузоперевозчиков.

Кабинет министров Украины с целью решения проблемы дефицита разрешений для украинских перевозчиков на выполнение международных автомобильных грузоперевозок через территорию Польши ведет переговоры с польской стороной об увеличении квоты на осуществление таких перевозок.

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Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Встречался с премьером Польши в Давосе, мы проговаривали этот вопрос, наш министр инфраструктуры Владислав Криклий постоянно проводит переговоры с польскими коллегами, ищет аргументы», - сказал Гончарук.

Глава правительства также отметил, что в настоящее время украинским перевозчикам не хватает выделенной польской стороной квоты разрешений на автоперевозки.

«Переговоры с нашими польскими коллегами по увеличению объемов квот на перевозку идут, их не хватает, проблема возникнет в конце года, сейчас об этом думаем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, последние годы Украина ощущает дефицит польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков связан с действиями отдельных людей в Польше.

В начале февраля Украина и Беларусь договорились о полной либерализации автомобильных перевозок между странами, которая предполагает отмену необходимости получать разрешения на выполнение таких перевозок.

Таким образом, Беларусь стала третьей страной, с которой Украина договорилась о полной либерализации грузовых перевозок, до этого в мае 2016 года такие договоренности были достигнуты со Швейцарией, а в июне 2019 года - с Великобританией.