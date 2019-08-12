Украинский бизнес жалуется на недостаток авторазрешений на перевозки грузов в направлении Польши

ЕБА обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квот авторазрешений во время встречи с президентом Польши и способствовать решению данной проблемы в долгосрочной перспективе.

Бизнес-сообщество отмечает недостаток авторазрешений на международные перевозки грузов в направлении Польши. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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«По состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема нехватки авторазрешений беспокоит бизнес в последние годы, однако если раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода.

«Соответственно, компании сталкиваются с серьезной нехваткой авторизованного транспорта для осуществления внешнеторговых операций со странами Евросоюза», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.

«К тому же, нарушения сроков доставки грузов негативно влияют на отношения украинских предпринимателей с европейскими партнерами и на бизнес-имидж Украины в целом», - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, для сохранения и ускорения темпов международной торговли необходимо увеличить количество разрешений между польской и украинской сторонами.

Отмечается, что Ассоциация обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квот авторазрешений во время встречи с президентом Польши и способствовать решению данной проблемы в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес-сообщество от президента Владимира Зеленского, среди которых, в частности, реформирование правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес, перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обеспечение макроэкономической стабильности и независимости Национального банка, реформа публичных закупок, продолжение автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформа Фискальной службы.

Кроме того, украинские предприятия ожидают от властей увеличения государственной поддержки, а также снижения налогового давления и упрощения уплаты налогов с целью улучшения бизнес-среды в стране.