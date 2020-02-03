Skoda презентовава новый маленький кроссовер (фото)
Компания Skoda представила прототип нового компактного кроссовера Vision In, серийная версия которого будет предназначена для рынков развивающихся стран.
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Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в индийском Нью-Дели, передает Autonews.
Длина концепт-кара составила 4256 мм, что на 126 мм короче модели Karoq, а размер колесной базы равен 2671 миллиметру. В основу кроссовера легла архитектура под названием MQB-A0-IN — модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для «младших» моделей концерна Volkswagen.
Внешними отличительными чертами кроссовера стали массивная радиаторная решетка с вертикальными ламелями, узкие светодиодные головные фары и 19-дюймовые алюминиевые колесные диски. В салоне — полностью цифровая приборная панель, отдельный дисплей мультимедиа, тачпад для управления функциями автомобиля и электронный селектор коробки передач.
В компании отметили, что в оформлении интерьера использовали исключительно экологически чистые «веганские» материалы. В частности, дизайнеры применили богемский хрусталь, а передняя панель выполнена в технике калямкари (особое искусство нанесения рисунка, выполняемого вручную).
Skoda Vision In укомплектован 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым наддувным двигателем, выдающим 150 лошадиных сил.
Серийный выпуск нового маленького кроссовера Skoda стартует в Индии в начале 2021 года. Доберется ли модель до других стран, пока не сообщается.