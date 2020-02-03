Skoda презентовава новый маленький кроссовер (фото)

На автосалоне в индийском Нью-Дели дебютировал прототип компактного кроссовера Skoda Vision In, серийная версия которого появится через год.

Компания Skoda представила прототип нового компактного кроссовера Vision In, серийная версия которого будет предназначена для рынков развивающихся стран.

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Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в индийском Нью-Дели, передает Autonews.

Длина концепт-кара составила 4256 мм, что на 126 мм короче модели Karoq, а размер колесной базы равен 2671 миллиметру. В основу кроссовера легла архитектура под названием MQB-A0-IN — модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для «младших» моделей концерна Volkswagen.

Внешними отличительными чертами кроссовера стали массивная радиаторная решетка с вертикальными ламелями, узкие светодиодные головные фары и 19-дюймовые алюминиевые колесные диски. В салоне — полностью цифровая приборная панель, отдельный дисплей мультимедиа, тачпад для управления функциями автомобиля и электронный селектор коробки передач.

В компании отметили, что в оформлении интерьера использовали исключительно экологически чистые «веганские» материалы. В частности, дизайнеры применили богемский хрусталь, а передняя панель выполнена в технике калямкари (особое искусство нанесения рисунка, выполняемого вручную).

Skoda Vision In укомплектован 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым наддувным двигателем, выдающим 150 лошадиных сил.

Серийный выпуск нового маленького кроссовера Skoda стартует в Индии в начале 2021 года. Доберется ли модель до других стран, пока не сообщается.