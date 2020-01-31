В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию

По словам министра, сегодня есть политическая поддержка всех ветвей власти для реализации данных проектов и «полная решимость» это сделать.

Украина в ближайшее время планирует отдать в концессию четыре аэропорта, восемь железнодорожных вокзалов и несколько автомобильных дорог, о чем во время презентации победителей концессионных конкурсов в портах «Херсон» и «Ольвия» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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«Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты. А именно – концессию аэропортов. Рассматриваем сейчас, в каком формате до конца года мы движемся: Львов, Черновцы, Херсон, Запорожье. Кроме того, рассматриваем восемь железнодорожных вокзалов, потому что мы хотим, чтобы они превратились в интермодальные транспортные хабы, где будут предоставляться удобные услуги пассажирам. И, конечно, концессионные дороги, о которых мы долго говорим», - сказал он.

По словам министра, сегодня есть политическая поддержка всех ветвей власти для реализации данных проектов и «полная решимость» это сделать.

Как сообщал УНИАН, в январе Украина завершила первые два конкурса по передаче в концессию портов «Херсон» и «Ольвия».

Компания "Рисоил-Херсон", победившая в конкурсе на концессию порта "Херсон", планирует в течение первых пяти лет концессии порта увеличить его грузооборот в 2 раза. Кроме того, компания намерена инвестировать в объект около 300 млн грн.