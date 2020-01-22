Херсонский торговый морпорт передан в концессию

Премьер отметил, что победитель конкурса на концессию Херсонского морпорта вложит в него 300 миллионов гривень инвестиций.

Компания "Рисоил-Херсон", победившая в конкурсе на концессию Херсонского порта, инвестирует в объект около 300 миллионов гривень, о чем на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Победитель инвестирует приблизительно 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства). Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 миллионов гривень единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 миллионов гривень в местную инфраструктуру", - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, компания "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт".

12 сентября прошлого года Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия", "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года.

По подсчетам Мининфраструктуры, передача в концессию "Ольвии" и Херсонского морского торгового порта на первом этапе реализации позволит привлечь около 8 миллиардов гривень инвестиций.