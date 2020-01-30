Конец истории: Франкфуртский автосалон переедет в другой город

Одно из старейших в мире мотор-шоу переедет в другой немецкий город. Среди кандидатов Берлин, Гамбург и Мюнхен.

Международный автомобильный салон (IAA), который с 1951 г. проводился во Франкфурте-на-Майне, переедет в другой город.

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Об этом говорится в официальном сообщении немецкого Союза автомобильной промышленности Германии (VDA), который является организатором выставки, передает Autonews.

VDA поблагодарил Франкфурт-на-Майне за «эти продолжительные годы очень хороших и доверительных отношений» и теперь ищет новую площадку для проведения следующего мотор-шоу, которое состоится осенью 2021 года.

При этом франкфуртские власти присылали заявку на предстоящий автосалон, однако она не прошла в финальный шорт-лист. «Идеи и концепции Франкфурта были очень впечатляющими. Впрочем, после тщательного анализа всех факторов принято решение провести выставку в другом месте», — отметили в VDA.

Теперь среди основных кандидатов организация рассматривает Берлин, Гамбург или Мюнхен. Свои заявки на проведение нового автосалона также прислали Кельн, Штутгарт и Ганновер, однако их вычеркнули из списка финалистов.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается существенный спад интереса к крупным автомобильным салонам. Многие компании отказываются от участия в масштабных мировых выставках, предпочитая организовывать собственные мероприятия.

Кроме того, некоторые мотор-шоу начинают менять свой привычный формат. К примеру, организаторы Североамериканского международного автосалона (NAIAS), который также известен как Детройтский автосалон, с этого года решили перенести выставку с января на июнь. Теперь это будет шоу преимущественно на открытом воздухе с представлениями, концертами, тест-драйвами, семинарами и развлекательными программами для детей. Предполагается, что смена концепции сможет вернуть NAIAS прежний интерес.