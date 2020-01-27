За последние пять лет в украинских аэропортах удвоился пассажиропоток

За прошедшее пятилетие пассажиропоток в украинских аэропортах вырос с 10,7 миллиона до 24,3 миллиона человек.

За последние пять лет пассажиропоток украинских аэропортов удвоился.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Госавиаслужбы.

"Так, суммарный пассажиропоток в 2019 году составил 24,336,600 человек из которых международными рейсами воспользовались почти 22 миллиона пассажиров (+20%), а внутренними - 2,34 миллиона пассажиров (+7%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году продолжился позитивный тренд роста пассажиропотока украинских аэропортов (+18,5%). Вместе с тем, если в 2018 году негативную динамику продемонстрировал только аэропорт Кривой Рог, то в прошлом году меньшее количество пассажиров, чем годом ранее, обслужили также Винница, Ивано-Франковск и даже аэропорт Киев им. Сикорского, который в 2018 году был одним из лидеров по наращиванию пассажиропотока.

Внушительная динамика аэропорта Николаев обусловлена тем, что аэропорт возобновил работу в самом конце декабря 2018 года и, по сути, в 2019 году не с чем было проводить сравнение. Аналогично, только летом 2018 года возобновил работу аэропорт Полтава, а весной 2019 года - Ужгород.

Отметим, что по итогам 2019 года международный аэропорт "Борисполь" впервые за свою историю обслужил больше 15 миллионов пассажиров в год. Также напомним, что Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% в 2020 году и до 63% в последующие годы.