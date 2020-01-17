Кабмин хочет ввести единую ставку платы для всех аэропортов Украины

Cоответствующий проект размещен для общественного обсуждения на сайте Мининфраструктуры.

Министерство инфраструктуры планирует ввести новую ставку платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте и единую для всех аэропортов Украины ставку платы на подходе и в районе аэродрома.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Во исполнение решения Антимонопольного комитета Украины, Министерство инфраструктуры подготовило изменения в приказ от 4 июня 2019 года № 415 "Об установлении Ставок платы за услуги за аэронавигационного обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Украины", которым вводится новая ставка платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте и единая для всех аэропортов Украины ставка платы на подходе и в районе аэродрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий проект размещен для общественного обсуждения на сайте министерства.

"Эти изменения совершенствуют государственную тарифную политику в транспортной сфере и устраняют замечания АМКУ по применению различных ставок платы за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома для международного аэропорта "Борисполь" и всех других аэропортов", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях Мининфраструктуры путем установления в аэропорту "Борисполь" вдвое ниже платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов самолетов, чем в других аэропортах.