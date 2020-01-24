"Укрзализныця", несмотря на меморандум с Deutsche Bahn, остается под полным контролем государства - Гончарук

Речь идет о стратегическом партнерстве, а не продаже или концессии, пояснил премьер.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.

Об этом глава правительства написал на странице в Facebook.

По его словам, сейчас правительство ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в оказании консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. Гончарук убежден, что такое сотрудничество позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

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"Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - написал премьер.

Он анонсировал на 24 января совещание с участием профильного комитета парламента для согласования деталей дальнейшего сотрудничества. А больше информации Гончарук обещает рассказать 5 февраля - именно тогда планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве между УЗ и Deutsche Bahn.

Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

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Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.