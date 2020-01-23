"Укрзализныцю" хотят отдать в управление немецкому Deutsche Bahn на 10 лет

По словам Гончарука, это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта.

Правительство хочет отдать "Укрзализныцю» крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

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"Вчера был подписан Меморандум с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только долю инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта", - сказал он.

По его словам, официальные документы еще должны быть подписаны, но политическое решение по этому вопросу уже принято.

Как сообщал УНИАН, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании «Укрзализныця».

По словам Гончарука, сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов «Укрзализныци».

2 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного совещания с участием депутатов и правоохранительных органов дал распоряжение Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации «Укрзализныци» с целью повышения прозрачности и эффективности ее деятельности. Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Спавка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.